«La falda è inquinata» ma lei non ci casca e fa fuggire i truffatori

Un’ottantenne non ci casca e fa fuggire tre truffatori. È accaduto ieri mattina in via Pavesa a Monticelli, una strada in aperta campagna. «Erano le 8.45, stavo cambiando le lenzuola. Sento suonare il campanello, mi affaccio sul balcone, ma per il passaggio dei mezzi agricoli non riesco a sentire. Così scendo e mi avvicino al cancello». Inizia così il racconto della donna e del suo incontro con i truffatori, che si fingono tecnici per il controllo dell’inquinamento delle acque. In casa la signora non è sola, con lei c’è anche il marito.