La gita alle cascate del Perino finisce al pronto soccorso

Finisce al pronto soccorso la gita di classe per festeggiare il diploma delle Superiori. Un gruppo di studenti aveva scelto come luogo le cascate del Perino quando, durante l'arrampicata, un ragazzo di 19 anni ha perso la presa ed è scivolato procurandosi un trauma alla caviglia, non riuscendo più a camminare.

I volontari del soccorso alpino Monte Alfeo lo hanno raggiunto e, su una barella, lo hanno trasportato alla jeep e, con il mezzo, a Calenzano. Il gruppo si trovava alla terza cascata del Perino. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Bobbio e l'ambulanza della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo.