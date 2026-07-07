La gita alle cascate del Perino finisce al pronto soccorso
Un gruppo di ragazzi aveva scelto il torrente per festeggiare il diploma della Maturità. Un 19enne ha perso la presa ed è scivolato fratturandosi una caviglia
Redazione Online
|2 ore fa
I soccorsi alle cascate del Perino
Finisce al pronto soccorso la gita di classe per festeggiare il diploma delle Superiori. Un gruppo di studenti aveva scelto come luogo le cascate del Perino quando, durante l'arrampicata, un ragazzo di 19 anni ha perso la presa ed è scivolato procurandosi un trauma alla caviglia, non riuscendo più a camminare.
I volontari del soccorso alpino Monte Alfeo lo hanno raggiunto e, su una barella, lo hanno trasportato alla jeep e, con il mezzo, a Calenzano. Il gruppo si trovava alla terza cascata del Perino. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Bobbio e l'ambulanza della Pubblica Assistenza Valtrebbia di Travo.
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