La magia del Rotary per Afadi, giornata inclusiva all'aria aperta

E’ nel segno della condivisione autentica che è stata vissuta la giornata dedicata allo sport e al benessere battezzata “La Magia del Rotary per A.Fa.Di” (Associazione Famiglie Disabili di Fiorenzuola), organizzata all’agriturismo Campogrande di Carpaneto per iniziativa del Rotary Club Cortemaggiore Pallavicino con la collaborazione del Rotary Club Fiorenzuola.

Per sentirsi davvero famiglia, ciascuno ha indossato la stessa maglietta, offerta da MM Motors. Quindi ci si è presi per mano e ci si è lasciati condurre nella campagna dal ‘padrone di casa” Luca Lastrucci, per raccogliere insieme fragole e asparagi poi cucinati per il pranzo conviviale. Il nutrizionista Francesco Curatolo e il fisioterapista Francesco Bottazzi, anime e fondatori del team F2Project, hanno condotto laboratori esperienziali sulla piramide alimentare e sul movimento fisico.