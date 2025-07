La mancata precedenza e poi le botte in via Colombo

Un colorito "scambio di vedute" per motivi di viabilità è sfociato in una colluttazione che ha avuto come epilogo le medicazioni al pronto soccorso. Due automobilisti nordafricani si sono malmenati nella zona della Lupa, tra via Colombo e via Bolzoni: per banali motivi legati a una mancata precedenza, i due si sono insultati a distanza e subito dopo si è innescato un mini inseguimento prima della resa dei conti che non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi per i due automobilisti. Sul posto gli uomini della questura che hanno riportato la calma e raggiunto il Guglielmo da Saliceto per gli opportuni accertamenti.