'La Piace che ci Piace': i bambini raccontano Piacenza in un podcast

«Cosa ci piace della nostra Piacenza? In questo podcast noi bambini dell’ottavo circolo didattico vi racconteremo i nostri luoghi del cuore». L’introduzione a capo di ogni puntata di «La Piace che ci Piace» ci permette di capire fin da subito il valore del progetto sostenuto dai fondi del Pnrr che ha visto la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte delle scuole elementari Carella e Don Minzoni. «In totale abbiamo realizzato quindici puntate presenti anche su Spotify all’interno di un’iniziativa che ha saputo coinvolgere tutti gli studenti, anche quelli più introversi – spiega l’insegnante Giovanni Mandelli -. Un progetto capace di incrementare le competenze digitali dei ragazzi e di permettere a tutti noi di conoscere più approfonditamente le bellezze del nostro territorio».

«Venite con noi in giro per la Piace che ci piace» l’invito dei piccoli studenti che in questa bella esperienza hanno avuto una guida d’eccezione: Ilaria Tiberio, insegnante e responsabile del laboratorio di podcast dell’Isii Marconi che è stato centro di creazione del progetto che dà luce a vie, monumenti e luoghi del cuore di Piacenza e provincia raccontati con la voce e le emozioni di giovanissimi studenti.