La pioggia lascia il segno, strade colabrodo a Borgonovo

Il cattivo tempo presenta il conto per i comuni che si ritrovano a dover fare i conti con strade colabrodo. Uno dei tratti maggiormente disastrati, anche perché trafficatissimo a qualsiasi ora, è il controviale Marconi (statale 412), a Borgonovo. All’incrocio con la direttrice per Mottaziana si sono aperti innumerevoli crateri che costringono auto, autobus a rallentare.

Non va meglio a Castel San Giovanni dove, ad esempio lungo via Mazzini, il maltempo di questi giorni ha accentuato l’effetto “tetris” come qualcuno lo aveva soprannominato. L’effetto cioè dovuto al distacco delle lastre di porfido che fa assomigliare il pavimento della centralissima via, traversa di corso Matteotti, al famoso gioco caratterizzato da quadrati di diversi colori.

Non solo nei centri abitati ma anche lungo le vie di scorrimento pioggia e maltempo lasciano il segno. Lungo la statale 412 mercoledì sera alcuni operai sono dovuti ad esempio intervenire in zona Strà di Alta Val Tidone, per rattoppare crateri e smottamenti.