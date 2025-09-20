La scuola di Roveleto si rinnova con palestra e uffici

Dopo 13 anni, gli studenti di Roveleto tornano ad avere una palestra scolastica. Quella vecchia, demolita, era stata dichiarata inagibile nel 2012 e da allora, gli alunni delle elementari erano stati “dirottati” ad utilizzare il palazzetto, come già facevano e hanno continuato a fare, i compagni maggiori delle medie.

Il polo scolastico di Roveleto ora può dunque fare affidamento su una nuova ampia palestra e su nuovi funzionali uffici amministrativi. E’ stato inaugurato sabato 20 settembre il completamento del secondo stralcio di interventi, dal costo di circa 3,7milioni di euro, di demolizione e rifacimento dell’ex scuola media.

L’opera si è conclusa dopo due anni e cinque mesi dal verbale di consegna lavori, restituendo un edificio «bello, accogliente, spazioso e innovativo» a studenti, personale scolastico e famiglie. Il personale amministrativo si trasferirà nei nuovi locali nei prossimi mesi, sarà l’autorità scolastica a scegliere tempi e modi del trasloco.