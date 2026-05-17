Auto sulla folla, la sindaca Tarasconi: «A Modena gesto atroce». Solidarietà ai feriti, alle famiglie e alla comunità

Il vicesindaco Matteo Bongiorni rappresenta l'Amministrazione comunale di Piacenza al presidio "Modena Unita" in piazza Grande, portando solidarietà ai feriti e alla comunità modenese dopo i drammatici fatti di sabato. Un uomo di 31 anni alla guida di una Citroen ha deliberatamente travolto i pedoni lungo la Via Emilia, a Modena, terminando la corsa contro un negozio. Il bilancio è di otto feriti, di cui quattro gravi con amputazioni, oltre a un passante accoltellato durante il tentativo di fuga dell'aggressore, poi arrestato. L'episodio, che ha escluso la matrice terroristica, ha visto il coinvolgimento di un soggetto con problemi psichiatrici.

La sindaca Katia Tarasconi ha definito l'accaduto un «gesto atroce», lodando al contempo il coraggio dei cittadini intervenuti per i primi soccorsi e la cattura dell'attentatore. L'iniziativa ha unito le istituzioni locali nel ringraziare forze dell'ordine e personale sanitario, evidenziando la coesione sociale della regione in un momento di grande sconcerto. La cittadinanza piacentina si stringe attorno a quella modenese per il dolore subito.



