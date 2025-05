«La strada Tavernago Cariana è un colabrodo». La lamentela dei residenti

«Quel pezzo di strada è un colabrodo. Chi non va a passo d'uomo rischia di lasciarci gli pneumatici». La segnalazione arriva da residenti e automobilisti che si servono della strada che collega Tavernago, in comune di Agazzano, e località Cariana, in comune di Gragnano. Siamo in aperta campagna, lungo una strada costellata di crateri, buche che costringono gli automobilisti a «continui slalom». La situazione, segnalano alcuni, è peggiorata con le ultime forti piogge. «Il fatto è - lamentano alcuni automobilisti e residenti che utilizzano quella strada ogni giorno - che qui siamo in una zona di confine tra due comuni e per giunta di campagna con il risultato che spesso ci si dimentica di noi».