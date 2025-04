L'acqua arriva al tetto dell'auto, paura per una postina bloccata nel pantano. VIDEO

In fondo al campo, a Casturzano di San Giorgio, c’è ancora l’auto delle Poste Italiane, abbandonata appena in tempo quando giovedì mattina sono esondati i torrenti e in un attimo è salito il livello dell’acqua. La postina è rimasta con le ruote del veicolo impantanate. Ha provato a chiamare i soccorsi. Invano perché nessuno poteva arrivare. Così la scelta più saggia che si poteva fare. Abbandonare tutto e mettersi in salvo. Prima che l’acqua arrivasse e sommergesse il Fiorino fino al tetto.