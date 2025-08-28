Ladri al centro pensionati di Borgonovo rubano 600 euro

La Casa delle associazioni a Borgonovo, nella palazzina rosa dell'ex Macello di viale Fermi, è finita nel mirino dei ladri.

Alcuni ignoti sono riusciti ad introdursi nella palazzina che ospita le sedi del centro pensionati, Anpi, Rotary Valtidone e Pro loco. I ladri sono riusciti a portare via pare circa 600 euro. Per entrare sembrerebbe che abbiano scavalcato il muro retrostante il centro pensionati. Una volta all’interno dell’ex Macello si sono diretti verso la palazzina rosa e, dopo aver forzato la porta di ingresso, hanno fatto razzìa tra le varie stanze che ospitano le quattro differenti associazioni. Non paghi si sono introdotti anche nel vicino salone del centro pensionati e hanno scassinato la macchinetta delle bevande, portando via il contenuto in monetine.

La porta scassinata