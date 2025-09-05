Ladri al cimitero di Borgonovo, depredato rame sopra 32 cappelle

Maxi furto di rame alle cappelle del cimitero di Borgonovo. A farne le spese sono state 32 cappelle private che si trovano lungo cinque file costruite negli anni Novanta in un quadrante a sinistra dell'ingresso del camposanto. Ad accorgersi di quanto è successo sono stati gli stessi proprietari delle cappelle che, una volta notate diverse infiltrazioni di acqua dopo i temporali di inizio settimana, sono corsi a dare l'allarme.

«Quando sono andato in visita alla cappella di famiglia mi è preso un colpo al cuore. Dal soffitto grondava acqua e il granito si era tutto annerito» testimonia uno dei proprietari. Il danno è ingente, si parla di diverse decine di migliaia di euro. Nel frattempo la sindaca Monica Patelli ha convocato in corsa una riunione con i titolari delle concessioni per fare il punto e concordare una linea comune da seguire.

«Dalle prime verifiche – dice la sindaca – quelle risultano essere tutte quante concessioni in capo ai privati, ma su questo punto – aggiunge – ci siamo riservati di fare ulteriori approfondimenti, anche di carattere legale». Sta di fatto che i lavori vanno fatti in fretta, prima che inizino le piogge autunnali e prima che arrivino le festività di inizio novembre.