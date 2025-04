Ladri senza cuore nella Casa Famiglia Aias: spariti tre tablet e soldi per una gita

Ladri senza cuore hanno rubato tre tablet e cento euro, una somma che era stata destinata a una gita per i ragazzi ospiti della Casa Famiglia Aias di via Gaspare Landi, a Piacenza. Il furto, che ha lasciato sconsolati gli ospiti della struttura, è avvenuto il giorno di Pasqua.

Gli sconosciuti hanno approfittato di un breve periodo in cui la struttura era vuota. Alcuni degli ospiti infatti hanno raggiunto le loro famiglie per le festività pasquali, mentre altri erano usciti con i volontari per una passeggiata nel centro cittadino. I ladri hanno così potuto agire indisturbati e mettere a segno il loro colpo. Tra il bottino, tre tablet.

«Sono i tablet dei ragazzi ospiti della nostra struttura - ha raccontato ieri Barbara Ambroggi, coordinatrice della Casa Famiglia di via Gaspare Landi. «Contengono i loro giochi, i loro pensieri, i loro sogni… che ora sono stati rubati». I ladri hanno frugato ovunque, mettendo a soqquadro l’intera casa. Hanno tentato di forzare un armadio, senza riuscirvi, poi si sono entrati nei bagni e si sono impossessati di tre vecchi rasoi.

«Appartenevano a uno dei nostri ragazzi che li colleziona - ha spiegato Ambroggi - ha una passione per i vecchi rasoi e li custodiva con cura. Il furto di quei rasoi è davvero incomprensibile: non hanno alcun valore commerciale, solo un grande valore affettivo per il loro proprietario. Probabilmente i ladri non si sono nemmeno resi conto di cosa stavano portando via». Nel loro rovistare gli sconosciuti hanno infine trovato e preso circa cento euro da un cassetto.

«La somma è modesta - ha detto la coordinatrice - qui non teniamo mai molti soldi. Quei pochi euro erano destinati a una piccola gita nei dintorni, che stavamo organizzando per i ragazzi. Ci hanno portato via anche quella».