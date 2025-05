L'Agenzia delle entrate trasloca, 150 in via Borghetto

Il Fisco cambia casa. Il complesso dietro all’ex Carmine, alle spalle di piazza Casali e a due passi da piazza Cittadella, diventa la dimora ufficiale dell’Agenzia delle Entrate di Piacenza, con la direzione provinciale che da via Modonesi, appena fuori dal centro, sulla via Emilia, si accinge a spostarsi definitivamente nell’immobile demaniale in centro storico. Sono interessati dal trasloco 150-170 dipendenti. Il loro insediamento metterà sotto stress la questione parcheggi in loco - inutile negarlo - e così pure l’affluenza del pubblico agli sportelli degli uffici.

Le operazioni di trasferimento sono partite, i primi uffici hanno già trovato ricollocazione all’interno della nuova sede in via Borghetto, e dovrebbero completarsi nei prossimi mesi con il trasloco dell’ultima unità in ordine di tempo, quella di front office (ovvero gli sportelli che hanno un contatto diretto col pubblico).