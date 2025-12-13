Lara e Mia, dal Brasile a Castel San Giovanni

Si chiamano Lara e Mia, hanno rispettivamente 16 e 15 anni e provengono dall’altro capo del mondo. Lara Gotti viene dal Brasile e Mia Perdomo viene dal Paraguay. Sono ospiti a Castel San Giovanni grazie agli scambi organizzati da Intercultura. Ci resteranno per alcuni mesi per imparare la lingua italiana, per conoscere il sistema scolastico locale e soprattutto per aprire le loro menti. Durante il giorno tutte e due frequentano il liceo Volta, indirizzo linguistico, dove hanno iniziato ad ambientarsi, conoscere professori e nuovi amici. A far loro da cicerone è una castellana di pochi anni più grande, Caterina Tosca di vent’anni, responsabile ospitalità per Intercultura. È lei ad aver fatto da tramite ed è lei ad aver introdotto le due ospiti venute da oltreoceano in comune, durante una visita al palazzo comunale. Ad accoglierle la sindaca, Valentina Stragliati e i due consiglieri, Giada Ferrari e Andrea Trespidi.