L’Ausl e il piano per l’estate: «Continuità delle cure e 61 infermieri assunti»

Garantire la continuità assistenziale durante i mesi estivi, assicurando al tempo stesso il diritto alle ferie del personale sanitario. È questo il principio che ha guidato la programmazione estiva 2026 dell’Azienda Usl di Piacenza, che nei mesi scorsi ha anche rafforzato il proprio organico con l’assunzione di 61 infermieri.

Un intervento che rappresenta uno dei pilastri del piano organizzativo predisposto per affrontare il periodo tra luglio e settembre, tradizionalmente caratterizzato da una riduzione delle presenze in servizio e dalla necessità di rimodulare parte delle attività programmate.

«La continuità delle cure resta l’obiettivo prioritario dell’organizzazione estiva», sottolinea l’Ausl. «La programmazione è stata costruita per garantire i servizi essenziali e rispondere ai bisogni della popolazione anche nei mesi più complessi dal punto di vista organizzativo».

Per sostenere questa impostazione, l’Azienda ha completato tutte le assunzioni possibili utilizzando le graduatorie disponibili fino al loro esaurimento. Complessivamente sono entrati in servizio 61 infermieri, di cui 42 con contratto a tempo indeterminato e 19 a tempo determinato.