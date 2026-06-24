L'auto del futuro per formare i tecnici del domani

Piacenza tra le eccellenze italiane: l’Isii Marconi-da Vinci, diretto dal preside Alberto Mariani, è rientrato tra le sole 54 scuole italiane meritevoli delle risorse del Pnrr all’interno del progetto Campus formativi integrati per istituti tecnici e professionali. E il finanziamento è stata utilizzato per un acquisto tanto atipico quanto all’avanguardia per i suoi fruitori: un’auto di ultima generazione, sulla quale i futuri tecnici meccanici metteranno le mani per scoprire segreti e saperi.

Dunque, una vera e propria officina del futuro ha fatto il suo ingresso al Marconi. Nei laboratori di via Negri c’è adesso un gioiello della tecnologia automobilistica moderna: un trainer didattico avanzato basato su una vettura Toyota Prius III Plug-in (Phev). L’acquisto consentirà agli studenti del corso quadriennale per i mezzi di trasporto dell’indirizzo professionale di formarsi direttamente sui sistemi di mobilità sostenibile ed elettrificata che stanno ridefinendo il mercato globale.