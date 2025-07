«Lavorare in squadra per raggiungere risultati»

E’ sempre stata "in campo" Rosalia Serena, con una incrollabile volontà ed amore per il suo paese e la sua gente che sono cresciuti in lei sin dall’infanzia. In campo nell’associazionismo, nella solidarietà, nel volontariato. Ieri sera, 27 luglio 2025, sul palco del Tomato Festival in piazza Ghisoni, ha ricevuto la civica benemerenza del Comune di Podenzano, intitolata a San Germano d’Auxerre, patrono del paese, consegnata dal sindaco Riccardo Sparzagni, con la commissione comunale che ha valutato e votato le candidature arrivate, la giunta, le autorità e i rappresentanti delle associazioni locali ed un pubblico che l’ha applaudita calorosamente.

«Non posso nascondere che sono orgogliosa di questo riconoscimento - dice Serena -. Sono nata a Podenzano, da una famiglia di agricoltori. Tutto era regolato dal ritmo delle stagioni dove la fede era la priorità nella vita quotidiana, con un sistema di valori forti improntato sulla solidarietà. Dalla frequentazione dei campi coltivati sono passata alla passione dei campi da calcio dove tutto era programmato dal calendario dei campionati».

Il marito era infatti Gianni Rubini, che sul campo da calcio ha passato la vita, come giocatore, dirigente ed allenatore. «La metafora del calcio è molto utile per spiegare che giocare in squadra, ognuno nel proprio ruolo, è fondamentale per raggiungere un buon risultato. Così è nell’ambito di tutte le associazioni».