Lavori alle poste di Vernasca, sportelli chiusi per un mese
La clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Lugagnano, in via San Giovanni Bosco 1
|2 ore fa
Ufficio postale chiuso per un mese a Vernasca. Lo rende noto Poste Italiane, spiegando che "da lunedì 17 novembre inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza".
Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Lugagnano, in via San Giovanni Bosco 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24
Presso l’ufficio sostitutivo sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).