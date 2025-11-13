Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Seguici

Lavori alle poste di Vernasca, sportelli chiusi per un mese

La clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Lugagnano, in via San Giovanni Bosco 1

Redazione Online
|2 ore fa
Lavori alle poste di Vernasca, sportelli chiusi per un mese
1 MIN DI LETTURA
 
Ufficio postale chiuso per un mese a Vernasca. Lo rende noto Poste Italiane, spiegando che "da lunedì 17 novembre inizieranno gli interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza".
Durante tutto il periodo di chiusura la clientela potrà rivolgersi all’ufficio postale di Lugagnano, in via San Giovanni Bosco 1, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08: 20 alle ore 13:35, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:35, dotato di ATM fruibile H24
Presso l’ufficio sostitutivo sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni non eseguibili in circolarità, ovvero vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto (conto, libretto).

Gli articoli più letti della settimana