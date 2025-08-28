Lavori in via Borghetto, ecco tutte le modifiche alla viabilità

Al via da lunedì primo settembre il rifacimento del manto stradale in via Borghetto, nel tratto compreso tra il civico 2 e il civico 70. La riqualificazione, compatibilmente con le condizioni meteo, si concluderà entro la giornata di sabato 6 settembre e comporterà, in base all'avanzamento dei lavori, il divieto di sosta su entrambi i lati, nonché lo stop alla circolazione nei tratti della stessa via Borghetto che saranno oggetto di intervento. Si renderanno inoltre necessarie, nelle diverse fasi, alcune modifiche alla viabilità negli immediati dintorni, di volta in volta segnalate dagli appositi cartelli.

«Nonostante l’impatto del cantiere, che implica inevitabilmente la chiusura della via per alcuni giorni e un po’ di disagio al traffico delle aree indirettamente interessate - spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni - si è scelto di intervenire in virtù delle condizioni oggettive di ammaloramento, più volte segnalate anche dai residenti stessi. L’intervento, richiesto dal Comune e monitorato dagli Uffici tecnici competenti, sarà realizzato da Open Fiber che, nel tratto individuato, è progressivamente intervenuto nel tempo per la posa della fibra. Altrettanto sono stati interessati gli altri soggetti gestori di sottoservizi per la sistemazione di tombini, chiusini e caditoie per loro competenza. Il tutto con l’obiettivo di migliorare la situazione in vista della prossima stagione autunnale e invernale. Sarà approntato un piano di segnalamento con le indicazioni e in quasi tutte le strade circostanti potranno comunque transitare residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati, oltre ai mezzi di soccorso. Le limitazioni al traffico che dovremo necessariamente attuare sono funzionali proprio a garantire l'accessibilità in sicurezza e contenere per quanto possibile i disagi per chi vive e lavora nella zona».

I tratti sempre aperti a residenti e titolari di posti auto

In particolare, seguendo l'andamento dei lavori, sarà istituito il divieto di sosta su entrambi i lati (valido per tutti, senza deroghe) e potranno circolare solo le categorie autorizzate nel tratto di via Cittadella compreso tra largo Matteotti e l'intersezione con via Borghetto. Le stesse misure verranno adottate nel tratto di via San Sisto compreso tra vicolo Cortazza e via Angilberga, nel tratto di vicolo Cortazza tra via Borghetto e via San Sisto, nel tratto di via San Tomaso tra via Borghetto e via San Marco, nel tratto di via San Rocchino tra via Borghetto e via Degani, nonché nei tratti di via Ercole e via Balsamo compresi tra via Borghetto e via Morselli.

Nessun divieto di sosta, ma passaggio consentito solo a residenti, dimoranti e fruitori di posti auto privati in via Posta dei Cavalli (da via Borghetto a via Angilberga) e nel tratto di via Mandelli tra via Borghetto e via San Marco.

I tratti chiusi al traffico in base all'avanzamento del cantiere

Dovrà invece essere chiuso completamente al traffico, quando il cantiere sarà attivo nei dintorni, il tratto di via Cittadella tra via Borghetto e vicolo Serafini, con contestuale divieto di sosta su entrambi i lati della strada. Stop alla circolazione (senza divieti di sosta) anche nel tratto di via Berté tra via Borghetto e piazza Casali - nell'area retrostante il mercato coperto - così come nel tratto di via Poggiali tra via Boselli Bonini e via Borghetto, nel tratto di via Sant'Eufemia tra via Borghetto e via Boselli Bonini, nel tratto di via San Sisto tra via Borghetto e vicolo Cortazza.

Per tutte le variazioni relative al percorso dei mezzi pubblici, gli aggiornamenti sulle singole linee sono disponibili sul portale www.setaweb.it, nella sezione dedicata al bacino territoriale di Piacenza.