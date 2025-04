Lavori in viale Il Piacentino, modifiche alla circolazione

Prenderanno il via lunedì 5 maggio i lavori di riqualificazione di viale Il Piacentino. Nella prima fase il tratto interessato dai lavori sarà quello compreso tra il civico 12 e Via Giarelli, nel quale saranno vietati la sosta e il transito per tutti i veicoli. Il tratto della via non interessato dai lavori diventerà a senso unico alternato e il transito sarà concesso solo agli autorizzati ed ai residenti; sarà concesso accedere per entrare e uscire dai passi carrai presenti nella via.