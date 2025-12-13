Lavori senza autorizzazione a Ganaghello, la polizia blocca il cantiere

La Polizia locale di Castel San Giovanni ha imposto lo stop a un cantiere per la posa della fibra ottica a Ganaghello. La ditta incaricata dei lavori non aveva l'autorizzazione a operare su suolo pubblico. Si è vista quindi rifilare una multa da 800 euro. La Polizia locale ha inoltre bloccato mezzi e cantiere. Mentre gli operai della ditta in questione erano al lavoro a Ganaghello la Polizia locale si è presentata per un controllo. Alla richiesta di fornire la documentazione necessaria, è risultato che mancava l’ordinanza che autorizza i lavori. Documento questo che deve essere rilasciato dagli uffici comunali prima che un qualsiasi cantiere su suolo pubblico possa essere avviato.

Il controllo, a quanto pare, sarebbe stato disposto non a caso, ma in seguito alle ennesime lamentele da parte di castellani infuriati per il modo in cui tali lavori vengono eseguiti e soprattutto per il modo il cui le strade vengono ridotte. «Continuiamo a ricevere segnalazioni – dice la sindaca Valentina Stragliati -. Io stessa non ricordo quanti solleciti, sia telefonici che tramite posta certificata, ho inviato per chiedere che i lavori vengano fatti a regola». «Cosa che – aggiunge Stragliati – puntualmente non si verifica».

Alla ditta è stato imposto di ripristinare la scia di buche e sconnessioni a Ganaghello come nel resto della città dove i lavori erano stati eseguiti in precedenza.