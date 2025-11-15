Le aprono lo sportello dell'auto, lei reagisce e li mette in fuga

Tentata rapina nella serata di giovedì nel parcheggio a pagamento della stazione ferroviaria di Piacenza. Erano circa le 20.15 quando una donna, appena uscita dalla stazione, è stata presa di mira da due individui che avrebbero tentato il cosiddetto trucco della portiera, una tecnica usata per distrarre la vittima e sottrarle borse o oggetti personali non appena questa si mette alla guida dell'auto. Secondo quanto riferito dalla stessa donna, che ha denunciato pubblicamente l'accaduto sui social, i due soggetti - verosimilmente nordafricani - si sarebbero avvicinati alla vettura nonostante fossero presenti altre persone nel parcheggio. Accorgendosi però di comportamenti sospetti, la vittima - mentre tornava all'auto - ha osservato attentamente la scena da lontano, insospettita da alcuni movimenti attorno alla propria vettura. Una volta salita a bordo, i due sono riusciti ad aprire lo sportello nel tentativo di impossessarsi dello zaino ma hanno però trovato un ostacolo inaspettato: la borsa sul sedile del passeggero, particolarmente pesante per via del contenuto – un computer, un tablet, un'agenda, una borraccia e molti altri effetti personali – ha reso più difficile l'azione e ha dato alla proprietaria il tempo di reagire. La donna infatti è scesa dall'auto e ha affrontato i due malintenzionati, che di fronte alla sua reazione decisa - per non dire furiosa - hanno desistito e si sono allontanati rapidamente. Fondamentale anche il contributo delle persone presenti nel parcheggio, subito accorse: una ragazza si è avvicinata per sincerarsi delle condizioni della vittima, mentre tre giovani l'hanno fermata all'uscita del parcheggio per informarla che avevano intuito le intenzioni dei due sospetti già al suo arrivo, decidendo così di tenerli d'occhio.