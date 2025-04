Le cicogne fanno il nido per una notte a Santimento

L’edificazione di un nido di cicogne ha tenuto i cittadini di Santimento col naso rivolto al cielo per una giornata. Poi, gli uccelli selvatici hanno ripreso il viaggio migratorio spostandosi più a nord, dove per tradizione tornano dopo aver svernato in Africa. Per mezz’ora la coppia di volatili ha compiuto diversi viaggetti racimolando fili di paglia e legnetti. Il breve e intenso lasso di tempo è bastato per creare un’abitazione sulla sommità di un altissimo pino, in un giardino privato. La località sembrava tranquilla: in via Veratto, direzione fiume Po. Ma era troppo vicino al centro del paese, circa duecento metri. E così, la gente si è riversata attorno alla pianta prescelta dagli sposini a fotografare e a gustarsi lo spettacolo ingegneristico.