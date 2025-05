Le foto dell'auto a fuoco sull'A1, pompieri al lavoro

Ciò che resta è uno scheletro di lamiere, dalle quali è complicato persino risalire al modello dell'auto: i vigili del fuoco di Piacenza sono al lavoro dall'alba del 22 maggio sull'Autostrada A1, al chilometro 65 tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione Bologna, per domare le fiamme che hanno coinvolto un mezzo fermo sulla corsia d'emergenza. Ancora da accertare le cause. Dalle prime informazioni non risultano feriti e il traffico sembra scorrere con qualche rallentamento.

I resti dell'auto dopo l'incendio

I vigili del fuoco di Piacenza al lavoro

La corsia d'emergenza imbiancata dagli schiumogeni