Le pensioni di novembre in pagamento in Posta da lunedì 3
Gli uffici comunicano che per evitare code è meglio recarsi agli sportelli in tarda mattinata o attendere i giorni successivi ai primi
Redazione Online
|2 ore fa
Poste Italiane comunica che in tutti gli uffici postali della provincia di Piacenza le pensioni del mese di novembre saranno in pagamento a partire da lunedì 3.
Sempre a partire da lunedì 3 le pensioni di novembre saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un Conto BancoPosta o di una Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di Carta di Debito associate a conti/libretti o di Postepay Evolution, quindi, potranno prelevare in contanti dai ATM Postamat della provincia, senza recarsi allo sportello.
Per evitare tempi di attesa superiori alla media, Poste Italiane consiglia a tutti i pensionati, ove possibile, di recarsi a ritirare la pensione in tarda mattinata o durante le ore pomeridiane privilegiando i giorni successivi ai primi.