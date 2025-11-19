Liberta - Site logo
Le Poste italiane nel mirino, «Vandalismi contro i furgoni»

Ripetuti danneggiamenti da un anno e mezzo. L'ultimo, in ordine di tempo pochi giorni fa

Filippo Lezoli
|2 ore fa
Le Poste italiane nel mirino, «Vandalismi contro i furgoni»
1 MIN DI LETTURA
Qualcuno ce l’ha con Poste Italiane. La frequenza regolare con cui da un anno e mezzo i veicoli delle poste parcheggiati nello spazio in via Vittime di Rio Boffalora, appena dopo la rotonda all’intersezione con via Baj, vengono vandalizzati, lascia in merito pochi dubbi a chi lavora nel Centro di distribuzione di via Allevi, che si serve di quello spazio. Un dubbio corroborato dal fatto che nel parcheggio sono diversi i veicoli in sosta, ma solo quelli delle poste vengono danneggiati. Ultimo in ordine di tempo, pochi giorni fa, un furgone. Un danno naturalmente anche economico, che nel caso specifico ammonta a più di 600 euro.  
