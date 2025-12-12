L'emergenza smog non ha fine, limitazioni fino a lunedì

Prosegue l'emergenza smog a Piacenza e in quasi tutte le città della regione. Le limitazioni al traffico quindi continuano per tutto il weekend, fino a lunedì.

L'odierno bollettino Arpae di previsione e controllo conferma infatti il protrarsi, a Piacenza come in quasi tutti i capoluoghi dell'Emilia-Romagna - fatta eccezione per Forlì-Cesena e Rimini - delle misure emergenziali legate al superamento dei livelli di Pm10. Anche nelle giornate di sabato 13, domenica 14 e lunedì 15 dicembre, pertanto, dalle 8.30 alle 18.30 permane il divieto di circolazione anche per i diesel euro 5, così come le consuete limitazioni al traffico - già in essere dal lunedì al venerdì - per i veicoli a benzina sino alla categoria Euro 2 e diesel sino alla Euro 4, mezzi a Gpl e metano-benzina sino all'Euro 2 (stessa classificazione per ciclomotori e motocicli). Contestualmente, è vietato lo spandimento di liquami zootecnici senza tecniche ecosostenibili.