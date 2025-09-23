Liberta - Site logo
L'esplosione della bomba nella cava di Albarola

Gli artificieri del Secondo Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato l'ordigno bellico, rimasto inesploso dai tempi del secondo conflitto mondiale

Redazione Online
|1 ora fa
Si tratta dell'ordigno bellico risalente alla Seconda guerra mondiale ritrovato nei pressi del cantiere di ponte Lenzino.
Le operazioni degli artificieri dell'Esercito, coordinate dalla Prefettura di Piacenza e dal Comando Forze Operative Nord di Padova, sono state supportate dalle Forze dell'Ordine, dai vigili del fuoco e dalla Croce Rossa che hanno assicurato il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'attività. Una volta rimossi i sistemi di innesco dal corpo della bomba, l'ordigno è stato trasportato in sicurezza dagli artificieri presso la cava di Albarola, nel comune di Vigolzone per la definitiva distruzione.

