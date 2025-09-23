L'esplosione della bomba nella cava di Albarola

Le operazioni degli artificieri dell'Esercito, coordinate dalla Prefettura di Piacenza e dal Comando Forze Operative Nord di Padova, sono state supportate dalle Forze dell'Ordine, dai vigili del fuoco e dalla Croce Rossa che hanno assicurato il corretto svolgimento di tutte le fasi dell'attività. Una volta rimossi i sistemi di innesco dal corpo della bomba, l'ordigno è stato trasportato in sicurezza dagli artificieri presso la cava di Albarola, nel comune di Vigolzone per la definitiva distruzione.