L’Etna blocca i voli da Catania, l’odissea per tornare a casa

Caos all’aeroporto di Catania nella notte di domenica, provocato da un’allarmante nube eruttiva sulla cima dell’Etna, alta circa un chilometro e mezzo. Il vulcano ha sempre manifestato la sua attività sul territorio siciliano, ma questa volta è tornato al centro dell’attenzione con forza, e a farne le spese è stato anche un gruppo partito proprio da Piacenza. La settimana di ferie nella località di Modica, Ragusa, sarebbe stata l’occasione perfetta per festeggiare due compleanni in uno, quelli del bobbiese Luca Ragalli e del piacentino Simone Rossi, ancora ignari che la strada verso casa sarebbe stata una lunga odissea.