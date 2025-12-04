Lettera a Babbo Natale, 10 idee regalo per i paesi più piccoli della montagna

Dieci regali per i dieci paesi più piccoli della provincia. In vista del Natale il gruppo Libertà si trasforma in intermediario per Santa Claus con l’obiettivo di cercare di esaudire i desideri dei giovani che vivono la montagna piacentina.

A Ottone per continuare a vivere il sogno di diventare una star Nba si spera di avere in regalo due canestri da pallacanestro da posizionare nel campetto comunale. Scendendo la Val trebbia verso Marsaglia dove vivono 17 bambini servono tavoli, mini seggiole e giochi tutti per loro. A Piozzano il sindaco nella letterina per i suoi ragazzi chiede abbonamenti dei bus. A Coli invece si pensa all’estate con giostrine e ponti tibetani. Risalendo a Zerba, nel paese più piccolo della regione, servirebbero un computer e una stampante di comunità. Desideri simili a quelli di Cerignale dove vengono richiesti pc portatili per sentirsi più vicini alla città. Tra sogni e realtà Morfasso spera in un concerto di un artista famoso, ma si accontenterebbe anche di una bella altalena. A Farini si pensa a un tavolo da ping pong e a una rete per non disperdere i palloni nel Nure. Ferriere e Vernasca a Babbo natale chiedono un proiettore o un maxischermo. Anche se il calciobalilla non passa mai di moda.

Chi volesse contribuire a realizzare questi piccoli grandi desideri può farlo contattando la redazione al numero 0523.393939 oppure a provincia@liberta. It. Insieme per un Natale più bello dalla pianura alla montagna.