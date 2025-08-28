Thursday, August 28

Lo immortalano mentre abbandona rifiuti, 600 euro di multa

A Sarmato, costa caro il comportamento incivile di un uomo che è stato sanzionato grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza

Cristian Brusamonti
August 28, 2025|1 ora fa
Uno dei sacchi rinvenuti
Uno dei sacchi rinvenuti
1 MIN DI LETTURA
Dovrà sborsare 600 euro per aver abbandonato in strada due sacchi di rifiuti. E' quanto accaduto a Sarmato dove, non è sfuggito all'occhio di una telecamera di sorveglianza, quanto messo in atto da un automobilista che, in via Moschino, ha pensato bene di disfarsi dei due "sacconi" nonostante si trovasse a poche centinaia di metri dalla locale discarica. Un comportamento che è stato sanzionato con un'ammenda pesante grazie alle indagini avviate dalla polizia locale con il supporto delle immagini registrate dagli occhi elettronici.

