Lo immortalano mentre abbandona rifiuti, 600 euro di multa

Dovrà sborsare 600 euro per aver abbandonato in strada due sacchi di rifiuti. E' quanto accaduto a Sarmato dove, non è sfuggito all'occhio di una telecamera di sorveglianza, quanto messo in atto da un automobilista che, in via Moschino, ha pensato bene di disfarsi dei due "sacconi" nonostante si trovasse a poche centinaia di metri dalla locale discarica. Un comportamento che è stato sanzionato con un'ammenda pesante grazie alle indagini avviate dalla polizia locale con il supporto delle immagini registrate dagli occhi elettronici.