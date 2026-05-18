Lo schiaffo all’inverno demografico: «Che slalom la vita con otto figli»

La famiglia Birilli-Signaroldi è uno schiaffo all’inverno demografico. E la dimostrazione che a volte basta guardarsi negli occhi per essere felici, e vedere avanti oltre gli ostacoli, verso le stelle.

Francesco Birilli, 40 anni, origini marchigiane, e Monica Signaroldi, 38 anni, infermiera dell’Ausl, quando nel 2012 misero su casa, forse, non avrebbero pensato quanto grande sarebbe diventata quella casa. Dopo i primi due figli i medici dissero loro che la probabilità di diventare nuovamente genitori sarebbe stata prossima allo zero.

«Noi invece - allarga le braccia Francesco, ingegnere gestionale in un’azienda farmaceutica del Lodigiano - abbiamo sperimentato una grande Provvidenza, e siamo sempre aperti alla vita». La Provvidenza (la coppia rientra nel cammino neocatecumenale) ha portato a otto il numero di figli.