Lottatori di wrestling in piazza Cavalli

Sirio, Flamingo e tanti altri atleti che si sono formati con maestri provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone e dai principali Paesi europei, sempre più richiesti anche nei circuiti internazionali. Per il quarto anno consecutivo la Italian Championship Wrestling è tornata ai Venerdì Piacentini conquistando il palco principale di Piazza Cavalli con il suo show più atteso.

Luci, musica, ingressi trionfali, sfide senza esclusione di colpi pronti a mettere in gioco onore, prestigio e titoli davanti a centinaia di spettatori. A Piacenza i protagonisti più amati per una serata di adrenalina, spettacolo e colpi di scena, un evento dal vivo che ha trasformato il cuore della città in una vera arena, dove ogni incontro può cambiare la storia della disciplina e un solo applauso fare la differenza.

Musica live come sempre contorno di qualità e allegria ai Venerdì Piacentini, tra sonorità jazz, country, swing e italiane. Auto e moto in bella mostra con il motor show e le chiese aperte per una serata all'insegna della cultura, oltre a giochi per i più piccoli. Un antipasto della fiera di Sant'Antonino per chi vuole godersi la movida in città, i Venerdì Piacentini torneranno il 10 luglio con il penultimo appuntamento.