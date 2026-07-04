Lottatori di wrestling in piazza Cavalli
Sfide senza esclusione di colpi durante i Venerdì Piacentini. Contorno di musica jazz, country, swing. Tanta gente nelle vie del centro
Gabriele Faravelli
|2 ore fa
Sirio, Flamingo e tanti altri atleti che si sono formati con maestri provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone e dai principali Paesi europei, sempre più richiesti anche nei circuiti internazionali. Per il quarto anno consecutivo la Italian Championship Wrestling è tornata ai Venerdì Piacentini conquistando il palco principale di Piazza Cavalli con il suo show più atteso.
Luci, musica, ingressi trionfali, sfide senza esclusione di colpi pronti a mettere in gioco onore, prestigio e titoli davanti a centinaia di spettatori. A Piacenza i protagonisti più amati per una serata di adrenalina, spettacolo e colpi di scena, un evento dal vivo che ha trasformato il cuore della città in una vera arena, dove ogni incontro può cambiare la storia della disciplina e un solo applauso fare la differenza.
Musica live come sempre contorno di qualità e allegria ai Venerdì Piacentini, tra sonorità jazz, country, swing e italiane. Auto e moto in bella mostra con il motor show e le chiese aperte per una serata all'insegna della cultura, oltre a giochi per i più piccoli. Un antipasto della fiera di Sant'Antonino per chi vuole godersi la movida in città, i Venerdì Piacentini torneranno il 10 luglio con il penultimo appuntamento.
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