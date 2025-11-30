Lugagnano, ferma la Casa della Comunità: «Pignoramenti per l’impresa»

Fermi i lavori della Casa della Comunità. È la comunicazione dell’Ausl di Piacenza, letta a Lugagnano nell’ultima seduta di consiglio comunale dal sindaco Antonio Vincini, a riportare in primo piano il cantiere dell’ex Casa Salute), tra via San Giovanni Bosco e via XXIV Maggio, che è di nuovo in stallo. La nota, ricevuta dopo numerose sollecitazioni dell’amministrazione, ne chiarisce la ragione principale: «L’impresa appaltatrice è coinvolta in un pignoramento presso terzi disposto dal Tribunale di Napoli Nord», ha riportato Vincini. Una vicenda giudiziaria che, secondo l’Ausl, «potrebbe avere ripercussioni sull’avanzamento dei lavori o sulla gestione finanziaria dell’appalto» e che di fatto ha impedito l’avvio dei lavori, consegnati lo scorso 28 luglio.