Luna Park nell'area del centro commerciale Gotico: 50 attrazioni per tutte le età

Luna Park, Torna a Piacenza uno degli appuntamenti più attesi della primavera: il che quest’anno cambia location ma non spirito . Dal primo maggio al 2 giugno 2025, oltre 50 attrazioni animeranno l’area accanto al centro commerciale Gotico, lungo via Emilia Parmense, su una superficie di oltre 15mila metri quadrati tra terreno privato e una piccola porzione comunale. L’accesso sarà possibile attraverso il parcheggio del centro commerciale.

Il Luna Park, tra i più grandi della regione, offre divertimento per tutte le età, dai bambini agli adulti, attirando visitatori anche da fuori provincia. «Ancora una volta – dichiara Fabrizio Samuelli, direttore di Confesercenti Piacenza – gli operatori potranno tornare a lavorare in un evento che è un punto di riferimento per il territorio». Il parco resterà aperto tutti i giorni tranne il martedì, con orari dalle 17 alle 23.30 nei feriali e anche la mattina nei weekend. Il 1° maggio, con un braccialetto, si potrà accedere illimitatamente alle attrazioni. Domenica mattina giri a 2 euro, mentre il mercoledì chi compra un biglietto riceverà tre sconti. Grande novità del 2025 sarà »Eclipse 360«, una giostra unica in Italia capace di un giro completo a 360 gradi a oltre 50 metri d’altezza. »Invitiamo tutti a vivere questa occasione di gioia e sano divertimento« conclude Samuelli.