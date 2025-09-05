Lungo blackout a Marsaglia: «Come faremo d'inverno?»

Dieci ore senza elettricità sono un tempo lunghissimo. Quando arriva il buio, ancor di più. Se poi per sistemare il guasto si presenta un operaio da solo, oltre al disagio viene da farsi qualche domanda. E ne sono emerse tante dopo quanto accaduto mercoledì a Rovaiola, frazione colpita insieme con Lago e Ponte Lenzino da un black out dalle 14 a mezzanotte.

«Abbiamo sentito uno scoppio - racconta Chiara, la titolare del bar di Rovaiola - Di fronte al locale ci sono dei pali della luce, e da una scatola che stava su uno di questi abbiamo visto uscire del fumo. Così abbiamo immediatamente contattato il numero verde dell’Enel, perché la corrente era andata via, mi hanno assicurato che erano già informati e che entro le 16.30 mi avrebbero ridato la luce».

La segnalazione del guasto in diretta, con anche la precisa indicazione di dove si dovesse intervenire. Sono fortune rare in montagna, e questa sembrava una giornata fortunata. «Ma verso le 15 abbiamo visto arrivare un solo operaio - continua la barista - a bordo di un pick up. Così mio padre e altri residenti sono andati ad aiutarlo».