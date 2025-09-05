Lutto a Casaliggio e Gragnano per Giovanna Guglielmetti

Casaliggio e Gragnano piangono Giovanna Guglielmetti, 47enne insegnante di matematica e scienze alle scuole medie di Gragnano spentasi per una malattia. A ricordarla con particolare affetto ci sono tre interi paesi: San Nicolò, di dove era originaria, e poi Gragnano e Casaliggio dove ha vissuto con la famiglia, dove ha lavorato, dove si è fatta voler bene da tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Venerdì 5 settembre a Gragnano, dove aveva vissuto prima di trasferirsi nella vicina Casaliggio, la cerimonia di consegna delle borse di studio Squeri-Dallagiovanna, è stata annullata in segno di lutto.

A Casaliggio invece sabato 6 settembre, la festa della burtleina si terrà a solo a metà. «Gli stand gastronomici saranno aperti ma non ci sarà musica» dicono i volontari, tra cui avrebbe dovuto esserci anche Giovanna Guglielmetti. Molto attiva in parrocchia a Casaliggio, anche lei, insieme ai familiari, faceva infatti parte della squadra di volontari che ogni anno organizzano la festa di inizio settembre. «Giovanna era una donna forte, solare - dicono gli amici - piena di voglia di vivere». «Perdiamo una figura di riferimento - dice la preside Elena Camminati -. Fino all' ultimo ha voluto essere presente».