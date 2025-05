Macchinario si surriscalda, incendio sventato alla Cementirossi

Un macchinario per triturare pneumatici usati, destinati a diventare combustibile per la produzione di cemento, si è surriscaldato nello stabilimento Cementirossi di via Caorsana rischiando di innescare un incendio, all’alba di domenica 18 maggio. Le cause non sono ancora note, ma nessuno è rimasto ferito o intossicato. Grazie ai sistemi di sicurezza interni, si sono attivati subito i dispositivi automatici a schiuma e acqua, evitando l’innesco di fiamme. I vigili del fuoco hanno poi raffreddato il macchinario per circa cinque ore, mettendo l’impianto definitivamente in sicurezza. Il fumo si è sprigionato da una tramoggia del macchinario. Sono in corso accertamenti per capire l’origine dell’anomalia.

