Maestri del lavoro, premiati 12 studenti: «Investiamo nel loro futuro»

Rauff Boshnjaku, Chiara Capogreco, Stefano Cecconi, Alessandro Comandù, Pietro Favarel, Alice Fummi, Giulia Gobbi, Andrea Goldoni, Elena Denisa Luta, Sabrina Preka, Zoe Castellana Zaltieri e Samuele Cignatta: sono loro i 12 premiati nell'ultima edizione, la ventesima, del progetto educativo promosso dal Consolato provinciale dei Maestri del lavoro.

Un ponte tra il mondo dell’istruzione e quello professionale. Questo il significato del convegno che da vent’anni viene promosso dal Consolato provinciale dei maestri del lavoro a favore degli studenti degli istituiti tecnici e professionali dell’intero territorio. Bassa innovazione, cervelli in fuga, dazi: quale futuro per i nostri giovani. I temi al centro dell’iniziativa “Una stella per la scuola” che quest’anno ha coinvolto oltre mille studenti e 60 classi.

Il convegno - moderato dal giornalista Gaetano Rizzuto - è stato realizzato a completamento delle attività di formazione organizzate nelle scuole e nelle aziende piacentine. Trentatré i candidati proposti e undici i giovani premiati durante il convegno organizzato nell’auditorium dell’Università Cattolica. Novità di quest’anno la borsa di studio dedicata a “innovazione e sostenibilità” promossa dall’azienda Laminati Cavanna