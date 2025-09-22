«Malasanità a Piacenza? Servizio stampa fazioso»

«E’ stato un servizio fazioso, mirato solo a far passare un messaggio negativo. Come azienda Usl ci consulteremo con la Regione per eventualmente rispondere». Così il direttore sanitario Andrea Magnacavallo ha replicato alla sindaca di Rottofreno, Paola Galvani, che durante la conferenza territoriale socio sanitaria riunita nel pomeriggio di lunedì 22 settembre chiedeva lumi sul caso di presunta malasanità presentato domenica a “Fuori dal coro”, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4.

Il servizio ha raccontato la storia di un ex meccanico piacentino, Francesco, 59 anni, colpito da un ictus dopo un intervento di routine in ospedale e costretto a ricorrere alla costosa sanità privata (500 euro a seduta) per il percorso di riabilitazione. Magnacavallo ha spiegato che la persona è stata operata all’ospedale di Parma e a Parma è stata colpita da ictus. «E’ una storia costruita ad arte - ha detto -, sono state tagliate dichiarazioni della nostra Ausl e tutti i riferimenti al percorso di cura all’interno della nostra azienda. Oltretutto con la sovrapposizione di argomenti diversi come i bonus».

Nel medesimo servizio, assieme al presunto caso di malasanità, la notizia che la direttrice generale Paola Bardasi e lo stesso Magnacavallo sono stati premiati con bonus di poco più di 20mila euro per i risultati dell’azienda e il bilancio in rosso della medesima azienda. «Sembra che l’Ausl di Piacenza non si sia fatta carico del problema - ha proseguito Magnacavallo - quando l’ultima visita dal fisiatra è del 31 luglio scorso e parlava di una situazione stabilizzata. Non c’entrano nulla neppure le liste di attesa». La direttrice generale Bardasi ha poi sottolineato la grande collaborazione con il medico di famiglia del paziente.