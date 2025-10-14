Malore alla guida, salvato da tre giovani atleti

Attimi di grande apprensione ieri sera nel comune di Calendasco, in zona Cotrebbia. Un uomo di 62 anni era in auto con la moglie quando ha accusato un malore. L’auto era ferma a bordo strada e tre giovani atleti della locale squadra di basket locale sono prontamente intervenuti capendo la gravità della situazione. Due di loro hanno praticato il massaggio cardiaco dandosi il cambio in attesa dell’arrivo dei soccorritori chiamati dalla moglie del 62enne. Uno dei tre atleti è riuscito nel frattempo a recuperare un defibrillatore presente in un locale nelle vicinanze e al suo arrivo è stato applicato.

Sul posto sono giunte Croce Rossa di San Nicolò e automedica del 118 che hanno condotto l’uomo in ospedale. Il 62enne è stato ricoverato in Terapia intensiva e ora sta meglio. I tre giovani hanno mostrato sangue freddo e preparazione grazie ai corsi frequentati dedicati alla defibrillazione precoce. «Ancora non abbiamo realizzato» ha commentato uno di loro.

Il primo a complimentarsi per il loro gesto di grande generosità e preparazione è stato il sindaco di Calendasco Filippo Zangrandi il quale ha anche sottolineato la presenza di numerosi defibrillatori sul territorio comunale.