Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni

Un malore improvviso, poi la corsa per chiedere aiuto e il tragico epilogo. Una donna di 49 anni ha perso la vita oggi, sabato 14 novembre, dopo essere stata colta da un grave malessere.

La donna si trovava a fare la spesa al supermercato, all'Esselunga, quando ha iniziato ad accusare dei disturbi. Accompagnata dal marito, ha raggiunto il Centro di assistenza e urgenza (Cau) per farsi visitare, ma le sue condizioni sono rapidamente precipitate.

La 49enne è stata colpita da un arresto cardiaco. I sanitari sono riusciti inizialmente a rianimarla, ma i tentativi di salvarle la vita si sono purtroppo rivelati vani. Poco dopo la donna è deceduta.