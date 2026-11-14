Malore fatale dopo la spesa, muore una donna di 49 anni
Si era recata al Cau insieme al marito dopo essersi sentita male. I sanitari sono riusciti inizialmente a rianimarla, ma poco dopo è deceduta.
Redazione Online
|2 ore fa
Spesa al supermercato in una immagine d'archivio
Un malore improvviso, poi la corsa per chiedere aiuto e il tragico epilogo. Una donna di 49 anni ha perso la vita oggi, sabato 14 novembre, dopo essere stata colta da un grave malessere.
La donna si trovava a fare la spesa al supermercato, all'Esselunga, quando ha iniziato ad accusare dei disturbi. Accompagnata dal marito, ha raggiunto il Centro di assistenza e urgenza (Cau) per farsi visitare, ma le sue condizioni sono rapidamente precipitate.
La 49enne è stata colpita da un arresto cardiaco. I sanitari sono riusciti inizialmente a rianimarla, ma i tentativi di salvarle la vita si sono purtroppo rivelati vani. Poco dopo la donna è deceduta.