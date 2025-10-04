Malore in auto, anziano soccorso da una guardia

Malore improvviso mentre si trovava in auto con la moglie a San Nicolò. E’ grave un uomo di circa 80 anni soccorso nel pomeriggio di sabato 4 ottobre in strada a San Nicolò dai mezzi di soccorso della Croce Rossa. L’uomo viaggiava in auto con la moglie che, al volante di una Fiat 500, si é subito resa conto della gravità delle condizioni del marito, che versava in stato di incoscienza. E, all’altezza del semaforo tra via Alicata e via Agazzano, è scesa dall’auto chiedendo disperatamente aiuto.

Tra i primi ad arrivare, un addetto alla sorveglianza privata in quel momento in servizio, che transitava poco distante e si è subito precipitato a soccorrere l’anziano per sdraiarlo a terra e poi praticare il massaggio cardiaco, seguendo le istruzioni via telefono dal 118 e in attesa dell’arrivo dei soccorritori. Questi ultimi, a bordo di un’ambulanza della Croce Rossa e di un’automedica sono arrivati pochi minuti dopo, praticando immediatamente le manovre di rianimazione anche con l’utilizzo di un defibrillatore. L’uomo, intubato sul posto, tuttavia non ha ripreso conoscenza ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Piacenza.