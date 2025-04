Malore mentre gioca a padel, rianimato con il defibrillatore

Un piacentino di 62 anni è stato colpito da arresto cardiaco questa sera mentre giocava a padel con tre amici nell'impianto che si trova nella zona dello stadio. L'uomo si è accasciato improvvisamente a terra privo di sensi, i presenti sono immediatamente corsi in reception per chiedere aiuto. Il caso ha voluto che al bar si trovasse un infermiere fuori servizio e su un campo limitrofo stesse giocando un medico: entrambi sono intervenuti, utilizzando il defibrillatore in dotazione all'impianto. Il 62enne ha ripreso conoscenza ed è stato portato in ospedale dai mezzi del 118 e resta sotto stretta osservazione.