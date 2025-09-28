Strappati alla morte con il defibrillatore, ora premiano i loro salvatori

Nel 17° Memorial "Maurizio Saltarelli" a Palazzo Farnese e in concomitanza con la Giornata Mondiale del Cuore, Progetto Vita ha premiato personale del soccorso, volontari ed equipaggi per gli interventi salvavita compiuti durante l'anno con il defibrillatore. In questa occasione due uomini hanno premiato di persona i loro salvatori.

Il primo è Luca Francesco Cattaneo, 57 anni, caduto a terra privo di conoscenza il 17 febbraio scorso alla Ditta River di Podenzano. I colleghi Renato Cancelli e Giovanni Bertuzzi hanno immediatamente chiamato e dalla Centrale operativa hanno risposto Bastiano Congiu e Giovanni Di Lalla attivando il codice blu. Provvidenziale l'intervento della volontaria della Croce Rossa Giulia Vaghetti, allertata grazie all'app DAE RespondER, dell'equipaggio della Pubblica Assistenza San Giorgio composto dall’autista Claudio Tamborlani, dal soccorritore Graziella Casamonti e dal tirocinante Alessandra Guarnieri, e dell’equipaggio dell’automedica di Piacenza composto dal dottor Massimo Faggiani, dall’infermiere Simone Angelini e dall’autista Mattia Roveda.





Il secondo a premiare chi lo ha soccorso è stato Luigi Fava, 53 anni, salvato il 3 febbraio a San Bernardino di Bettola dalla moglie Laura Ponticelli che, grazie alla guida degli operatori di centrale operativa Alice Manfredi e Giovanni Di Lalla, ha praticato il massaggio cardiaco fino all'arrivo della Croce Rossa di Farini, coni soccorritori Giada Rossi e Bruna Albertelli, dell'auto infermieristica di Farini composta dall'autista-soccorritore Marco Bighi e dall'infermiere Renzo Donzelli che hanno applicato il defibrillatore.