Maltempo a Niviano nella notte, semaforo sulla statale 45 fuori uso
L'impianto, così come i lampioni della zona, è di proprietà del Comune, che dovrà farsi carico delle spese di riparazione.
Redazione Online
|2 ore fa
Semaforo spento e fuori uso a Niviano, sulla statale 45. A segnalarlo è il sindaco di Rivergaro, Andrea Gatti, che sul social scrive che "a causa del violento maltempo che ha colpito il nostro territorio nella notte, il semaforo situato a Niviano ha subìto danni significativi, con una stima dei costi di riparazione abbastanza alta. I tecnici sono già intervenuti per una prima valutazione".
