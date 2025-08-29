Friday, August 29

agg.

Liberta - Site logo
Liberta - Site logo
Abbonati Accedi Leggi Libertà
Abbonati Accedi
Liberta - Site logo

Piacenza

°C/ %

Loading...🌤️

Friday, August 29

Seguici

Maltempo a Niviano nella notte, semaforo sulla statale 45 fuori uso

L'impianto, così come i lampioni della zona, è di proprietà del Comune, che dovrà farsi carico delle spese di riparazione.

Redazione Online
|2 ore fa
Maltempo a Niviano nella notte, semaforo sulla statale 45 fuori uso
1 MIN DI LETTURA
Semaforo spento e fuori uso a Niviano, sulla statale 45. A segnalarlo è il sindaco di Rivergaro, Andrea Gatti, che sul social scrive che "a causa del violento maltempo che ha colpito il nostro territorio nella notte, il semaforo situato a Niviano ha subìto danni significativi, con una stima dei costi di riparazione abbastanza alta. I tecnici sono già intervenuti per una prima valutazione".
L'impianto semaforico, così come i lampioni della zona, è di proprietà del Comune, che dovrà farsi carico delle spese di riparazione.

Gli articoli più letti della settimana