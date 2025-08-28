Thursday, August 28

Maltempo, alberi e rami caduti in strada a Castelvetro

Vigili del fuoco al lavoro in diverse zone del comune a causa dei danni provocati da vento e pioggia

Valentina Paderni
August 28, 2025|1 ora fa
Rami e alberi caduti per strada a Castelvetro Piacentino - © Libertà
Rami e alberi caduti per strada a Castelvetro Piacentino - © Libertà
1 MIN DI LETTURA
Il maltempo che sta colpendo la provincia di Piacenza in queste ore ha causato danni e gravi disagi al traffico a Castelvetro, dove si segnalano rami e interi alberi caduti a causa del forte vento e dalla pioggia intensa.
In particolare, un ramo di grosse dimensioni si è spezzato lungo la Strada Statale 10, all’altezza di via Martiri Duchi e Molinari, proprio nei pressi della filiale della Banca di Piacenza. Il ramo è finito parzialmente sulla carreggiata, creando qualche rallentamento alla circolazione. 
Sempre a Castelvetro, in via Nuova, si è verificato un secondo episodio, ben più preoccupante: un albero è caduto, probabilmente a causa del terreno reso instabile dalle abbondanti precipitazioni. Fortunatamente, non si registrano feriti. Necessario però l'intervento dei vigili del fuoco.

