Maltempo, allerta arancione: rischio frane e piene dei fiumi

Nella seconda parte della giornata di oggi sono previsti temporali

Redazione Online
August 20, 2025|3 ore fa
Maltempo, allerta arancione: rischio frane e piene dei fiumi
1 MIN DI LETTURA
 Alla luce delle ultime evoluzioni meteorologiche, è stata diramata dalle ore 12 di oggi, mercoledì 20 agosto, una allerta arancione in gran parte dell'Emilia-Romagna, provincia di Piacenza compresa. L'allerta riguarda il rischio di piene dei fiumi e di frane e piene dei corsi minori.
«Nella seconda parte della giornata di oggi, infatti, sono previsti vari impulsi temporaleschi, localmente di forte intensità - si legge nella allerta meteo -, con possibili effetti e danni associati. In particolare sui rilievi i fenomeni risulteranno intensi e persistenti. Le precipitazioni previste potranno generare rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d'acqua del settore centro occidentale della regione con diffusi superamenti delle soglie 2 e possibili localizzati superamenti della soglia 3. Nelle aree interessate dalle precipitazioni intense potranno verificarsi diffusi ruscellamenti e fenomeni franosi lungo i versanti e innalzamenti rapidi dei livelli idrometrici di rii e torrenti con possibili fenomeni erosivi spondali».
«Nella giornata di domani, giovedì 21 agosto, permangono condizioni di instabilità con possibilità di temporali, localmente anche di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, in particolare sul settore orientale e zone di pianura settentrionali nelle prime ore della notte. Saranno ancora possibili ruscellamenti lungo i versanti e piene dei corsi minori nelle aree interessate dalle precipitazioni, oltre che localizzati fenomeni franosi, anche a seguito delle precipitazioni del giorno precedente».

