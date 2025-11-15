Maltempo, in arrivo forti precipitazioni

Una allerta meteo di colore arancione è stata emessa per la giornata di domenica 16 novembre dalla Protezione Civile. Sono previste precipitazioni moderate-forti sul settore centro-occidentale in intensificazione nella seconda parte della giornata. Possibili anche fenomeni franosi, ruscellamenti lungo i versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua del settore appenninico centro-occidentale, con livelli prossimi alla soglia 2, che si propagheranno nei relativi tratti vallivi.